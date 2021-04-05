Премьер-министр вручил госнаграды почти 40 представителям различных сфер

Источник материала: ОНТ

Награда за труд и самоотверженность. Мастерство и вклад в развитие страны представителей разных профессий сегодня оценили государственными наградами.

По поручению Президента премьер-министр поздравил сегодня почти 40 представителей различных сфер. Среди них промышленники, которые много лет отработали на своих предприятиях, где активно внедряли научные разработки и провели модернизацию. Также поздравления принимали сотрудники Национального статистического комитета, деятели искусства, преподаватели, тренеры, учителя. А также медики, которые с прошлого года на особой службе не просто спасают жизни, но и несут вахту по охране здоровья белорусов.

В своем выступлении Роман Головченко отметил, что каждый из присутствующих внёс вклад в развитие не только свой организации, но и всей страны. Для награждённых такая оценка ещё и стимул для будущих достижений.

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