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Премьер-министр вручил госнаграды почти 40 представителям различных сфер

05.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер-министр вручил госнаграды почти 40 представителям различных сфер

Награда за труд и самоотверженность. Мастерство и вклад в развитие страны представителей разных профессий сегодня оценили государственными наградами.

По поручению Президента премьер-министр поздравил сегодня почти 40 представителей различных сфер. Среди них промышленники, которые много лет отработали на своих предприятиях, где активно внедряли научные разработки и провели модернизацию. Также поздравления принимали сотрудники Национального статистического комитета, деятели искусства, преподаватели, тренеры, учителя. А также медики, которые с прошлого года на особой службе не просто спасают жизни, но и несут вахту по охране здоровья белорусов.

В своем выступлении Роман Головченко отметил, что каждый из присутствующих внёс вклад в развитие не только свой организации, но и всей страны. Для награждённых такая оценка ещё и стимул для будущих достижений. 

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Награда за труд и самоотверженность. Мастерство и вклад в развитие страны представителей разных профессий сегодня оценили государственными наградами. По...
 
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