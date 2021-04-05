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Строительная люлька упала с высоты 17 этажа в Минске: погиб рабочий

05.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Строительная люлька упала с высоты 17 этажа в Минске: погиб рабочийМинске: погиб рабочий" class="one-news__figure-img">

В Минске на территории одного из жилых комплексов столицы смертельно травмирован рабочий – с большой высоты обрушилась строительная люлька. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в понедельник, 5 апреля, около половины первого дня. По данным СК, обрушилась подвесная монтажная люлька, которая висела на уровне 17 этажа, из нее выпал 25-летний работник строительной организации.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Работники Следственного комитета работают на месте трагедии. Проводится проверка, опрашиваются очевидцы, изымаются нужные документы. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: СК

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на территории одного из жилых комплексов столицы смертельно травмирован рабочий – с большой высоты обрушилась строительная люлька. Об этом сообщили в...
 
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