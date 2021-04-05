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Кадровый день: Лукашенко назначил нового министра информации, замглавы Администрации Президента и помощников в регионы
Источник материала: ОНТ
Обновление в Администрации Президента, правительстве и на местах. Во Дворце Независимости сегодня кадровый день.
Президент назначил новых руководителей в области контроля СМИ. За эту и некоторые другие сферы в статусе заместителя главы Администрации Президента отныне
Также Президент сегодня
Александр Лукашенко отметил, что оба назначенца имеют большой опыт работы в регионах, знают проблемы не только города, но и села. И теперь они будут представлять Президента, а это предполагает и соответствующую ответственность.
Фото: БЕЛТА
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Кадровый день: Лукашенко назначил нового министра информации, замглавы Администрации Президента и помощников в регионы
Обновление в Администрации Президента, правительстве и на местах. Во Дворце Независимости сегодня кадровый день. Президент назначил новых руководителей в...
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