Кадровый день: Лукашенко назначил нового министра информации, замглавы Администрации Президента и помощников в регионы

Источник материала: ОНТ

Обновление в Администрации Президента, правительстве и на местах. Во Дворце Независимости сегодня кадровый день.





Президент назначил новых руководителей в области контроля СМИ. За эту и некоторые другие сферы в статусе заместителя главы Администрации Президента отныне отвечает Игорь Луцкий. При этом его прежняя должность – министра информации – не будет вакантной, на неё назначен Владимир Перцов. Ранее он возглавлял представительство межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в свете новых угроз, настоящей информационной войны, кандидатуры на эти должности подбирались очень тщательно.

Также Президент сегодня назначил новых помощников в регионы. Инспектором в Минской области отныне будет Александр Бутарев. До этого он возглавлял Горецкий райисполком. Помощник по Гомельской области – Николай Рогащук. С 2018-го он работал в должности заместителя председателя Минского облисполкома. Президент подчеркнул, что новым руководителям и самим предстоит провести основательную кадровую работу на местах.

Александр Лукашенко отметил, что оба назначенца имеют большой опыт работы в регионах, знают проблемы не только города, но и села. И теперь они будут представлять Президента, а это предполагает и соответствующую ответственность.

Фото: БЕЛТА

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