ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кадровый день: Лукашенко назначил нового министра информации, замглавы Администрации Президента и помощников в регионы

05.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кадровый день: Лукашенко назначил нового министра информации, замглавы Администрации Президента и помощников в регионы

Обновление в Администрации Президента, правительстве и на местах. Во Дворце Независимости сегодня кадровый день.


Президент назначил новых руководителей в области контроля СМИ. За эту и некоторые другие сферы в статусе заместителя главы Администрации Президента отныне отвечает Игорь Луцкий. При этом его прежняя должность – министра информации – не будет вакантной, на неё назначен Владимир Перцов. Ранее он возглавлял представительство межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в свете новых угроз, настоящей информационной войны, кандидатуры на эти должности подбирались очень тщательно.

Также Президент сегодня назначил новых помощников в регионы. Инспектором в Минской области отныне будет Александр Бутарев. До этого он возглавлял Горецкий райисполком. Помощник по Гомельской области – Николай Рогащук. С 2018-го он работал в должности заместителя председателя Минского облисполкома. Президент подчеркнул, что новым руководителям и самим предстоит провести основательную кадровую работу на местах.

Александр Лукашенко отметил, что оба назначенца имеют большой опыт работы в регионах, знают проблемы не только города, но и села. И теперь они будут представлять Президента, а это предполагает и соответствующую ответственность.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновление в Администрации Президента, правительстве и на местах. Во Дворце Независимости сегодня кадровый день. Президент назначил новых руководителей в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маск рекомендовал «Роскосмосу» создать полностью многоразовую ракету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by