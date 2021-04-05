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Ушедший из школы мальчик стал самым юным ресторатором в мире в 11 лет
Источник материала: ОНТ
12-летний житель Лондона стал самым юным ресторатором в мире и выпусти кулинарную книгу своего авторства. На историю Омари Маккуина
У маленького британца дислексия, из-за чего на него «махнули рукой» преподаватели. С годами ситуация ухудшалась, поэтому его забрали на домашнее обучение.
Дома у ребенка было хобби – мальчик любит готовить. Амбициозный подросток завел свой YouTube-канал и быстро прославился в Сети.
В 11 лет британец нашел способ профинансировать свой ресторан. Лондонский фудмолл дал Омари возможность на неделю открыть заведение и не платить за это аренду. Так Маккуин на время стал самым молодым ресторатором в мире.
В марте текущего года Омари выпустил собственную кулинарную книгу и на этом останавливаться не планирует.
Фото: скриншот Omari Goes Wild / YouTube
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12-летний житель Лондона стал самым юным ресторатором в мире и выпусти кулинарную книгу своего авторства. На историю Омари Маккуина обращает внимание The Mirror. У...
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