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Чемпионат Беларуси по футболу: «Рух» сыграл вничью с командой «Энергетик-БГУ»

05.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: «Рух» сыграл вничью с командой «Энергетик-БГУ»

В чемпионате Беларуси по футболу завершился третий тур. В программе заключительного игрового дня состоялись три матча.

«Рух» под управлением Кирилла Альшевского не сумел победить «Энергетик-БГУ» – 0:0. Для брестской команды, которая перед сезоном значительно укрепила состав, это уже третья ничья в чемпионате. Минское «Динамо» переиграло «Слуцк» - 1:0, с таким же счетом футболисты жодинского «Торпедо» были сильнее «Витебска».

После трех туров в турнирной таблице лидирует действующий чемпион – «Шахтёр». Клуб из Солигорска набрал 9 очков и остается единственной командой, которая идет без потерь. На два балла от лидера отстают брестское и минское «Динамо», а также БАТЭ. В активе «Ислочи» и жодинского «Торпедо» по 6 очков. 

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Теги: Витебск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился третий тур. В программе заключительного игрового дня состоялись три матча. «Рух» под управлением Кирилла Альшевского...
 
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