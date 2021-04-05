Современную ферму открыли в Каменецком районе

Источник материала: ОНТ

Без технологичных решений сегодня невозможно представить развитие сельского хозяйства. В Каменецком районе открыли современную ферму.







Помещения светлые и просторные, специально продумали рацион и даже установили доильную карусель. Именно в Брестской области размещены самые крупные и успешные молочные предприятия.

Новую ферму в Видомлянском построили за полтора года с нуля. На новый комплекс потратили почти 20 млн руб., это деньги хозяйства, заводов-переработчиков и кредитные ресурсы банков, выделенные под государственную программу. Сейчас на ферме 1200 коров. Благодаря комфортным условиям содержания от них намерены получать в среднем 30 л. Это вдвое больше, чем в среднем по стране.

Увеличение объёмов получаемого сырья увеличивает и экспортный потенциал региона. Потому планы развитию животноводческой отрасли серьёзные, в ближайший год в регионе реконструируют и построят 35 зданий и ферм.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram