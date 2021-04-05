ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Дальше хуже будет: Лукашенко объявил "информационную войну"

05.04.2021 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко пообещал усиление информационного противостояния и даже назвал это войной, правда не уточняя при этом с кем.

Такие заявления он сделал сегодня, 5 апреля, назначая нового министра информации и заместителя главы Администрации президента.

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — передает слова Александра Лукашенко Белта.

Напомним — министром информации Беларуси сегодня был назначен Владимир Перцов.

“Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно», — такими словами напутствовал Александр Лукашенко нового министра информации.

В ЕС посмотрели фильм «Лукашенко. Золотое дно». Теперь требуют провести расследование о присвоении властями Беларуси европейских денег

А бывший министр информации Игорь Луцкий теперь займет пост замглавы Администрации президента.

«Человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный. Тут у меня сомнения нет”, — так охарактеризовал его Александр Лукашенко.

Он предложил чиновникам работать во взаимодействии друг с другом в это «непростое с точки зрения информационной безопасности время».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко пообещал усиление информационного противостояния и даже назвал это войной, правда не уточняя при этом с кем.
 
Новости дня
Новости разные
 
На паверхню Марса спушчаны міні-верталёт Ingenuity
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by