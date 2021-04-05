"Дальше хуже будет: Лукашенко объявил "информационную войну"

Такие заявления он сделал сегодня, 5 апреля, назначая нового министра информации и заместителя главы Администрации президента.





«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — передает слова Александра Лукашенко Белта.





Напомним — министром информации Беларуси сегодня был назначен Владимир Перцов.





“Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно», — такими словами напутствовал Александр Лукашенко нового министра информации.





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А бывший министр информации Игорь Луцкий теперь займет пост замглавы Администрации президента.





«Человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный. Тут у меня сомнения нет”, — так охарактеризовал его Александр Лукашенко.





Он предложил чиновникам работать во взаимодействии друг с другом в это «непростое с точки зрения информационной безопасности время».