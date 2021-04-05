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"Честные люди": 1674 чиновника подписали письмо за отставку Лукашенко

05.04.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект «Диалог с народом» сообщества «Честные люди», запущенный 22 октября, чтобы получить актуальные данные о ситуации в органах госуправления от самих сотрудников, собрал более 3000 человек.
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Совместно с ними и специалистами из Народного антикризисного управления был разработан текст Открытого письма сотрудников госуправления, который озвучил бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко.

Ключевые требования Открытого письма:

1. прекратить насилие;

2. освободить политических заключенных;

3. привлечь к ответственности руководителей силовых структур и ЦИК;

4. провести новые выборы президента.

На 25 марта под этими требованиями подписались 1674 сотрудника органов государственного управления. Так как по условиям сбора подписей имена готовы были опубликовать в случае сбора свыше 5000 подписей, далее приведены данные, которые не позволяют прямо указать на конкретных людей.

1273 человека указали, что являются действующими сотрудниками (76%), а 401 — бывшими (24%). Большинство из них прекратили службу в период после августа 2020 года.

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Почему не удалось собрать 5000 подписей?

Светлана, руководитель проекта, рассказывает, что по результатам сотен проведенных обсуждений с сотрудниками госуправления многие их коллеги поддерживают требования Открытого письма. 

«Однако прямое давление руководства, участие в репрессиях силовиков, а также государственная пропаганда создают условия, в которых заявить свою позицию открыто практически невозможно. 

Многие участники опасались подтверждать свою личность (мы запрашивали фото удостоверений) и указывать свои имена для открытого указания при сборе 5000 подписей. Очевидно, что еще большее количество людей опасались любыми способами взаимодействовать», — отмечает она.

Сообщество «Честные люди» предложило сотрудникам госуправления авторизоваться через чат-бот «Диалог с народом» и общаться в анонимных отраслевых чатах.

«Мы уверены, что построение горизонтальных связей среди сотрудников госуправления — это важный шаг для защиты как интересов граждан, так и для собственной защиты от неправомерных действий со стороны руководства», — отметили в сообществе.
 
 
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Проект «Диалог с народом» сообщества «Честные люди», запущенный 22 октября, чтобы получить актуальные данные о ситуации в органах госуправления от самих...
 
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