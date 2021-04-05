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Банки начали блокировать и счета Антона Мотолько

05.04.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Альфа-Банк заблокировал все счета блогера Антона Мотолько, который был включён в список лиц, причастных к "террористической деятельности". Следом это сделал Приорбанк.

Об этом сообщил сам блогер на своей странице в фейсбуке.

«Первый — пошёл! — пишет Антон Мотолько. — Банк первым заблокировал все мои счета в Беларуси (хоть в сообщении по вайберу почему-то пишут, что «снят арест»). Это хорошо, что я успел оплатить «налог» по ИП с утра.

Теперь официально: Минфин был проспонсирован кандидатом на включение в террористы (по мнению КГБ).

Дополнено: Приорбанк тоже заблокировал карту/счёт.

P. S. Претензий к банкам нет, они просто выполняют предписание контролирующих госорганов)».

Судя по выложенному скрину, денег на счетах в Альфа-Банке у Антона оставалось совсем немного.



Напомним, КГБ 2 апреля обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». В него добавили 18 новых фамилий, в том числе Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Антона Мотолько. Ранее телеграм-канал Мотолько по решению суда был признан экстремистским.
 
 
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Альфа-Банк заблокировал все счета блогера Антона Мотолько, который был включён в список лиц, причастных к "террористической деятельности". Следом это сделал...
 
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