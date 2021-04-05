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Годзилла и Конг против всех. Названы самые кассовые фильмы недели в столичных кинотеатрах

05.04.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По традиции неделя на AFISHA.TUT.BY начинается с новостей с кинопрокатных полей. В прошлый уик-энд в прокат вышел первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор», но даже мощный маркетинг не помог ему одолеть предыдущего лидера проката. Не будем спойлерить: обо всем по порядку — в нашем обзоре.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 29 марта — 4 апреля

Silver Screen cinemas

1. Годзилла против Конга
2. Майор Гром: Чумной Доктор
3. Райя и последний дракон
4. 100% волк
5. Игры шпионов

«КиноМинска»

1. Годзилла против Конга
2. Райя и последний дракон
3. Майор Гром: Чумной Доктор
4. 100% волк
5. Пальма

«АртКинотеатр»

1. Годзилла против Конга
2. Райя и последний дракон
3. Никто
4. 100% волк
5. Майор Гром: Чумной доктор

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Майор Гром: Чумной Доктор
2. Годзилла против Конга
3. Игры шпионов
4. Никто
5. Райя и последний дракон

Что любопытно, впервые за долгое время в топы кинотеатров не попало ни одной российской комедии: зрители сфокусировались на фантастическом кино и мультфильмах. Лидером проката вторую неделю подряд становится экшен «Годзилла против Конга» о противостоянии культовых персонажей (что это за зверь такой, рассказываем тут). «Майору Грому», снятому по российским комиксам, удалось разгромить картину только в одной сети столичных кинотеатров — «Falcon Club Бутик Кино».

В основном предпочтения минчан за семь дней практически не изменились: у них до сих пор есть интерес к суперуспешному в мире американскому боевику «Никто», снятому российским режиссером Ильей Найшуллером, и детективным «Играм шпионов», которые, кстати, могли снимать в Минске.

Марку в прокатном рейтинге держит и анимация: в топы кинотеатров снова попал один из лидеров мартовского проката — фэнтезийная «Райя и последний дракон». Компанию ей составил более свежий мультфильм «100% волк», который в дубляже звучит голосами российских звезд Александра Гудкова, Ольги Бузовой и Клавы Коки.

В кинозалах сети «КиноМинска» зрители досматривают российский семейный фильм «Пальма», который напоминает легендарного «Хатико». Возможно, это его последняя неделя в числе лидеров проката.

Премьера недели — «Майор Гром: Чумной Доктор»


Кадр из фильма

Несмотря ни на что, воздать почести российскому «Майору Грому» все-таки стоит. Пусть лента и не стала лидером проката, но с тем, что это главная премьера недели, вы вряд ли станете спорить. Это полнометражная экранизация комиксов издательства Bubble и без преувеличения первый российский кинокомикс, который к тому же собрал отличные оценки кинокритиков, причем не только нишевых изданий.

В центре сюжета — майор полиции Игорь Гром, известный непримиримым отношением к нарушителям закона. Сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города.

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 7 рублей

Купить билет

Выбор редакции — «Необратимость. Полная инверсия»


Кадр из фильма

Если фантастика и мультики — вообще не для вас, готовы к более экстремальному варианту? До среды в «Центральном» идет хронологически правильная версия скандального фильма Гаспара Ноэ «Необратимость» 2002 года. Если помните, это был фильм с рваным нарративом, угнетающим оформлением и тошнотворной камерой. До сих пор поговаривают, что зрители штабелями падали в обморок во время его просмотра.

Спустя 17 лет гений авторского кино решил причесать свой старый хит и выпустил перемонтированную «Необратимость». Фильм стал плавнее и эмоциональнее, но финал должен шокировать вас, даже если вы видели оригинальную картину. В общем, смело отправляйтесь в кино за новым опытом, но на всякий случай будьте готовы к худшему.

Когда: до 7 апреля
Где:
Сколько: 7 рублей

Купить билет

Что посмотреть на неделе — «Минари»


Кадр из фильма

Поклонникам фестивального кино есть чего ждать на неделе: в четверг в прокат выходит драма «Минари» — один из самых серьезных конкурентов «Земли кочевников» в оскаровской борьбе. У картины аж шесть номинаций на «Оскар», а за плечами — «Золотой глобус» и победа на «Сандэнсе». Многое о ленте скажет и ее рейтинг — 98% процентов свежести на Rotten Tomatoes.

Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

Когда: c 8 апреля
Где: , , и
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

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Теги: Новости, Минск
 
 
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По традиции неделя на AFISHA.TUT.BY начинается с новостей с кинопрокатных полей. В прошлый уик-энд в прокат вышел первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной...
 
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