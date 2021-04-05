Samsung Galaxy F02s и F12 представлены официально. Цена - от 123 долларов

Источник материала: Tut.by

Samsung представила в Индии два новых смартфона начального уровня — Galaxy F02s и Galaxy F12. Об этом сообщает GSMArena .





F02s оснащается экраном на 6,5 дюйма (HD+), процессором Snapdragon 450, от 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с расширением через microSD, а также батареей на 5000 мАч (15-ваттная проводная зарядка) и камерой с модулями разрешением в 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. В активе также One UI 3.1 и поддержка двух SIM-карт.

Цена девайса в Индии — от 123 долларов, старт продаж — 9 апреля.





F12 — чуть более производительное решение на базе Snapdragon 850 и как минимум 4/64 ГБ памяти на борту. Есть слот под две «симки» и карту памяти, сканер отпечатков сбоку, а также дисплей на 6,5 дюйма (все еще HD+). Батарея огромная, емкостью в целых 6000 мАч (15-ваттная проводная зарядка). Основная камера состоит из датчиков на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Цена в Индии — от 150 долларов, старт продаж — 12 апреля.

Появятся ли эти телефоны в других странах пока не ясно. Возможно, для международного рынка их переименуют, или перенесут в другую продуктовую линейки вроде Galaxy M.