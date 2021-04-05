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Владельцев уличных лотков с овощами и фруктами обязали установить терминалы и кассовые аппараты
Источник материала: Tut.by
Кассовые суммирующие аппараты и терминалы необходимо установить всем владельцам плодоовощных лотков в Минске. Об этом рассказал корреспонденту агентства
В Минске функционируют порядка 150 лотков, с которых осуществляют свою деятельность 50 субъектов хозяйствования. Внешний вид таких объектов торговли согласовывается с управлением архитектуры и строительства района. Владельцы плодоовощных ларьков в период их функционирования обязуются поддерживать их в соответствующем виде.
По словам Юрия Трущенко, на днях состоялась встреча с предпринимателями. Доведены требования, которые необходимо соблюдать при реализации плодоовощной продукции в нестационарных торговых объектах.
— До 1 июля владельцы лотков должны установить КСА и терминалы для безналичной оплаты. Кроме того, им необходимо обеспечить выполнение противопожарных и санитарных правил, — подчеркнул Юрий Трущенко.
Он обратил внимание, что к сожалению, не все предприниматели соблюдают кассовую дисциплину и санитарно-эпидемиологические требования.
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Об этом рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» во время прямой линии 3 апреля заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.
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