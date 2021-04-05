Уролог напоминает родителям, какой должна быть интимная гигиена у мальчиков

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Врач-уролог Руслан Дорошевич рассказывает , какой должна быть интимная гигиена у мальчиков, и объясняет, как родителям заметить отклонения от нормы.

Руслан ДорошевичВрач- уролог , андролог первой категории медицинского центра «Форестмед» Врач-, андролог первой категории медицинского центра «Форестмед»

Мальчики до года

В этом возрасте родителям нужно обратить внимание на наружные половые органы мальчика. В норме у детей головка пениса закрыта кожей (эта кожа называется крайней плотью), а оба яичка находятся в мошонке (состояние, когда яичко (или яички) не опустились в мошонку, называется крипторхизмом ). Кроме этого, важно посмотреть, где открывается отверстие мочеиспускательного канала — уретры: в норме это должно происходить на верхушке головки. Если что-то из перечисленного нарушено, следует обратиться за консультацией к урологу.

В случаях, когда визуально все в норме, мальчика в первый год все равно рекомендуется показать детскому урологу. Если нет такой возможности — детскому хирургу.

Как ухаживать за половыми органами мальчика

В первые 6−7 лет жизни проводится обычная гигиена наружных половых органов детским мылом 1−2 раза в день. Можно использовать мыло с ромашкой или календулой. При этом во время гигиенической процедуры нужно пытаться аккуратно приоткрывать головку пениса, но без больших усилий. Дело в том, что в этом возрасте у мальчиков головка пениса еще не открывается — это называется физиологический фимоз, и это совершенно нормальное явление.

Что делать родителям, если у мальчика в этом возрасте воспаляется головка пениса (баланит) или крайняя плоть (постит)? Если мальчика беспокоит краснота, чувство боли и дискомфорта, то помимо обычной гигиены половых органов нужно делать ванночки, например с раствором ромашки. Ромашка заваривается в кипятке, остужается до комфортной температуры. В удобной емкости с раствором пенис полощется 2−3 минуты, при этом нужно стараться слегка приоткрывать головку члена. Такие ванночки можно выполнять на протяжении 7−10 суток 1−2 раза в день. Если они не помогают — показана консультация врача-уролога. Если похожие жалобы у мальчиков с физиологическим фимозом случаются с определенной периодичностью несколько раз в год, тогда нужно решать вопрос об открытии головки пениса. Это может быть или полноценная операция (обрезание, циркумцизия) под внутривенным наркозом или же открытие головки под местной анестезией амбулаторно на приеме у врача-уролога.

Когда мальчика показывать урологу?

В идеале перед школой (в возрасте 6−8 лет), даже если ребенка ничего не беспокоит, но до сих пор не проходит фимоз, рекомендуется показать мальчика урологу. Вместе с врачом нужно решить, стоит ли что-то с этим делать. В 99% случаев удается открыть головку пениса под местной анестезией во время амбулаторной консультации.

В период полового созревания — обычно в возрасте 11−14 лет — также рекомендую вместе с подростком обратиться на прием к врачу. В этом возрасте можно вовремя заметить такие заболевания, как варикоцеле , искривление полового члена (по статистике развивается у каждого четвертого мужчины), задержка полового развития и другие.