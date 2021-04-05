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Киреев: новое обострение на Донбассе носит особый характер

05.04.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Киреев: данное обострение на Донбассе носит особый, тревожный характер

Обстановка на границе непризнанных республик Донбасса и Украины - это не очередной раунд обострения семилетнего противостояния, это гораздо более серьезный этап конфликта, потому что "формируется ситуация большой войны", считает российский политический эксперт Владимир Киреев. 

© REUTERS / MAKSIM LEVIN
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"То, что НАТО готово ввязаться в полномасштабный конфликт, было понятно уже давно, военные приготовления осуществлялись еще с 2011-12 года, точнее, они не прекращались никогда. Сейчас проведены информационные операции, подготовлено американское и европейское общественное мнение, созданы политические и экономические условия для того, чтобы война состоялась", - полагает собеседник Sputnik.

По мнению Киреева, проигрыш Хилари Клинтон на президентских выборах 2016 года отсрочил масштабное наступление Запада на Россию, но теперь эта угроза всплыла с новой силой, и недооценивать ее опасно.

Комментарий политического эксперта Владимира Киреева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Существует реальная опасность военной реализации плана коллективного Запада, направленного против России, считает политический эксперт Владимир Киреев.
 
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