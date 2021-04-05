Жительницу Столинщины подозревают в убийстве сожителя

Жительницу Столинского района подозревают в убийстве 46-летнего сожителя.



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По информации УСК по Брестской области, 50-летняя жительница Малых Орлов рассказала соседке, что ее сожитель умирает, и попросила вызвать скорую помощь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть мужчины. Он был ранен ножом в живот.

Ранее женщина была судима за причинение серьезных травм бывшему мужу, а также легких телесных повреждений сожителю.