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Жительницу Столинщины подозревают в убийстве сожителя
Источник материала: Навiны
Жительницу Столинского района подозревают в убийстве 46-летнего сожителя.
По информации УСК по Брестской области, 50-летняя жительница Малых Орлов рассказала соседке, что ее сожитель умирает, и попросила вызвать скорую помощь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть мужчины. Он был ранен ножом в живот.
Ранее женщина была судима за причинение серьезных травм бывшему мужу, а также легких телесных повреждений сожителю.
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Жительницу Столинского района подозревают в убийстве 46-летнего сожителя.
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