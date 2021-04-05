Минобразования установило график ЦТ

Источник материала: Onliner

Централизованное тестирование — 2021 в Беларуси стартует 16 июня. Такое постановление приняло Министерство образования. Пункты регистрации на ЦТ будут работать в будни с 9 до 19 часов, в субботу и воскресенье — с 9 до 18.

Документ анонсировал даты ЦТ:

16 июня — белорусский язык;

18 и 19 июня — русский язык;

21 июня — обществоведение;

23 и 24 июня — математика;

26 июня — биология;

28 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

30 июня — химия;

2 июля — физика;

4 июля — история Беларуси;

6 июля — география;

8 июля — всемирная история (новейшее время).

Резервные дни проведения ЦТ:

14 и 16 июля — по белорусскому и русскому языкам;

14 и 18 июля — по остальным предметам.

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — с 2 июля по 9-е, время начала тестирования в основные и резервные дни — 11:00.