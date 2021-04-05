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Минобразования установило график ЦТ
Источник материала: Onliner
Централизованное тестирование — 2021 в Беларуси стартует 16 июня. Такое постановление приняло Министерство образования. Пункты регистрации на ЦТ будут работать в будни с 9 до 19 часов, в субботу и воскресенье — с 9 до 18.
Документ анонсировал даты ЦТ:
Резервные дни проведения ЦТ:
Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — с 2 июля по 9-е, время начала тестирования в основные и резервные дни — 11:00.
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