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Минобразования установило график ЦТ

05.04.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Централизованное тестирование — 2021 в Беларуси стартует 16 июня. Такое постановление приняло Министерство образования. Пункты регистрации на ЦТ будут работать в будни с 9 до 19 часов, в субботу и воскресенье — с 9 до 18.

Документ анонсировал даты ЦТ:

  • 16 июня — белорусский язык;
  • 18 и 19 июня — русский язык;
  • 21 июня — обществоведение;
  • 23 и 24 июня — математика;
  • 26 июня — биология;
  • 28 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
  • 30 июня — химия;
  • 2 июля — физика;
  • 4 июля — история Беларуси;
  • 6 июля — география;
  • 8 июля — всемирная история (новейшее время).

Резервные дни проведения ЦТ:

  • 14 и 16 июля — по белорусскому и русскому языкам;
  • 14 и 18 июля — по остальным предметам.

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — с 2 июля по 9-е, время начала тестирования в основные и резервные дни — 11:00.

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Централизованное тестирование — 2021 в Беларуси стартует 16 июня. Такое постановление приняло Министерство образования. Пункты регистрации на ЦТ будут работать в...
 
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