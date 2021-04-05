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В Китае сфотографировали странную версию Audi A7

05.04.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Портал CarNewsChina опубликовал шпионские снимки необычного седана Audi. Эту модель будут продавать только в Китае, и, кажется, она называется Audi A7 L. Вы правильно все поняли, на снимках — A7 Sportback с увеличенной колесной базой и кузовом седан (а не лифтбэк). 

В Китае сфотографировали странную версию Audi A7

Китайские модельные ряды мировых производителей значительно отличаются от того, что мы привыкли видеть. Там, например, большой популярностью пользуются удлиненные седаны привычного нам класса D (Audi A4, BMW 3-Series). Символ L в названии модели в Китае является признаком успеха, богатства и эксклюзивности. Так обстоят дела и в бизнес-классе, к которому относятся Audi A6 и Audi A7. Растянутые седаны для рынка Китая уже никого не удивляют, а вот премиальные лифтбэки, переделанные в удлиненный седан, мы еще не видели.

В Китае сфотографировали странную версию Audi A7

Для того, чтобы Audi A7 L выглядела как полноценная отдельная модель, а не обрезанный Sportback, немцы перерисовали линию крыши, сделали более длинным задний свес и переделали форму бокового остекления. Автомобиль будет выпускаться на заводе SAIC-VW. Клиентам предложат два мотора на выбор: 2-литровую «четверку» и 3-литровый V6. Официально машину еще не рассекретили.

Audi 100 С3 Рестайлинг, 1990 г.в., 410 000 км
серебристый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
3167 р.
1200$ / 1019€
Audi 100 C4, 1991 г.в., 325 км
зеленый, седан, бензин 2 л, механическая, передний привод
7653 р.
2900$ / 2461€
Audi 100 C4, 1993 г.в., 250 000 км
черный, седан, бензин 2.6 л, механическая, передний привод
6861 р.
2600$ / 2207€
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Портал CarNewsChina опубликовал шпионские снимки необычного седана Audi. Эту модель будут продавать только в Китае, и, кажется, она называется Audi A7 L. Вы правильно все...
 
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