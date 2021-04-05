Из-за воды с фекалиями вместо питьевой в Бешенковичах в больницу попал как минимум 21 ребенок!

В Бешенковичах, где после аварии на водопроводных сетях жители начали попадать в больницу, на 5 апреля остались госпитализированы 6 детей. Всего за неделю лечение в стационаре прошли 26 человек (пятеро взрослых и 21 ребенок). У детей выявили норовирус. Об этом сообщает районная газета «Зара».





На 5 апреля в стационаре оставались 6 детей, их состояние удовлетворительное. Всего госпитализировали 26 человек (5 взрослых и 21 ребенок). 20 человек выписаны, сообщает районная больница.





Главный санитарный врач района Нина Карпушенко отмечает, что у детей выявили норовирус.





Санслужба мониторит качество водопроводной воды. Жителям горпоселка рекомендуют кипятить ее перед использованием в пищу.





В Бешенковичах по-прежнему работает лишь одна станция обезжелезивания — «Южная». На станции обезжелезивания «Молодежная» продолжаются регламентные работы, дата ее запуска неизвестна.





Питьевую воду жителям микрорайонов в Бешенковичах обещают подвозить «с учетом спроса на нее».





С 3 апреля коммунальники начали промывку внутридомовых сетей в микрорайоне Молодежный. На утро 5 апреля это сделали в СШ № 1, детском саду № 6 и шести многоэтажках.





Что происходит в Бешенковичах

В горпоселке произошла авария на водопроводных сетях. Вода запахла фекалиями в микрорайоне Молодежный, по сообщениям местных жителей, еще в воскресенье, 28 марта. Районные же власти заявили, что авария на водопроводных сетях произошла в ночь с 29 на 30 марта.





Из-за некачественной воды люди стали попадать в больницу с тошнотой, диареей. Первые пациенты туда поступили в ночь с 29 на 30 марта, говорят местные.





по слухам, которые гуляют по поселку, палаты переполнены. Как все на самом деле, неизвестно: местные власти, медики и коммунальники комментировать ситуацию TUT.BY отказались. По информации местных властей на 1 апреля, в бешенковичской больнице находились 17 человек с симптомами отравления. А





Воду в домах перекрыли к полудню 30 марта, но 1 апреля она появилась. Людям сообщили, что два раза в день специалисты берут пробы воды, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.





1 апреля журналисты TUT.BY убедились, что вода на вид была без цвета и запаха. Но жителей поселка предупредили, что стоит «ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации». Люди ее использовали в основном для бытовых нужд.





Питьевую воду жителям поселка привозят в цистерне. На подъездах висят объявления с графиком привоза воды.





С 31 марта в городском поселке работает группа экспертов из Минска под руководством заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.





2 апреля Минздрав сообщил: предварительные лабораторные исследования проб воды, взятой в поселке, не исключили, что заболевания вызваны норовирусом.





То есть, предположили чиновники и медики, у людей, употреблявших водопроводную воду, может быть острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из известных разновидностей кишечных вирусов.





Он очень заразен и может передаваться несколькими путями: контактно-бытовым (через немытые руки, предметы обихода, посуду и т. д.), пищевым (через немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи), водным (если выпить какое-то количество жидкости, содержащей вирус), воздушно-капельным (в результате вдыхания воздуха, который содержит частицы вируса).





3 апреля СК заявил, что из-за некачественной воды в Бешенковичах следователи проводят проверку.



