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В Минске за БЧБ-ленту на антенне авто водитель получил 30 суток административного ареста
Источник материала: Tut.by
Многодетного отца арестовали на 30 суток за БЧБ-ленту на антенне арендованного автомобиля,
По информации правозащитников, Дениса Букаткина задержали утром 5 апреля. Причина — бело-красно-белая лента на авто. В РУВД на него составили протокол по ч. 3 ст. 24. 23 КоАП за «пикетирование путем размещения БЧБ-ленты на антенне автомобиля».
В суде мужчина пояснил, что давно арендовал автомобиль для работы. А ленту с антенны не снимал, потому что она ему не мешала. В итоге суд приговорил Дениса Букаткина к 30 суткам ареста.
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В РУВД на него составили протокол по ч. 3 ст. 24. 23 КоАП за «пикетирование путем размещения БЧБ-ленты на антенне автомобиля».
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