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Мужчина хотел поднять сумку, которую уронила коллега. Но что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
Целое сражение за сумку развернулось в видео, которое опубликовал на YouTube пользователь Axelirt. В ролике мужчина пытается отобрать у гуся вещь, по всей видимости принадлежащую коллеге. Но птица, похоже, уже присвоила находку себе: пернатая атакует прохожего, пытаясь сбить его с ног. Битва длится около минуты. Посмотрите, чем она заканчивается.
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Это очень похоже на хедкрабов из Half-Life (геймеры поймут).
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