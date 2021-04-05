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Мужчина хотел поднять сумку, которую уронила коллега. Но что-то пошло не так

05.04.2021 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Целое сражение за сумку развернулось в видео, которое опубликовал на YouTube пользователь Axelirt. В ролике мужчина пытается отобрать у гуся вещь, по всей видимости принадлежащую коллеге. Но птица, похоже, уже присвоила находку себе: пернатая атакует прохожего, пытаясь сбить его с ног. Битва длится около минуты. Посмотрите, чем она заканчивается.

 
 
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Это очень похоже на хедкрабов из Half-Life (геймеры поймут).
 
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