Мужчина хотел поднять сумку, которую уронила коллега. Но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

Целое сражение за сумку развернулось в видео, которое опубликовал на YouTube пользователь Axelirt. В ролике мужчина пытается отобрать у гуся вещь, по всей видимости принадлежащую коллеге. Но птица, похоже, уже присвоила находку себе: пернатая атакует прохожего, пытаясь сбить его с ног. Битва длится около минуты. Посмотрите, чем она заканчивается.