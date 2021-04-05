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Михаил Мархель объяснил, почему он подал в отставку

05.04.2021 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель рассказал, что решил подать в отставку после разгромного поражения в Бельгии, сообщает АБФФ.  


Фото: АБФФ

«Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси.  

Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет.

Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения», – заявил Михаил Мархель.

 
 
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Специалист возглавил команду в июне 2019 года.
 
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