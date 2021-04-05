Минобразования опубликовало график ЦТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Министерство образования республики утвердило график централизованного тестирования в Беларуси, такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в республике. Актуальный график проведения ЦТ в Беларуси предусмотрен постановлением Минобразования №50 от 19 марта 2021 года.

Тестирование пройдет в следующие даты:

белорусский язык – 16 июня (среда)

русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота)

обществоведение – 21 июня (понедельник)

математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)

биология – 26 июня (суббота)

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)

химия – 30 июня (среда)

физика – 2 июля (пятница)

история Беларуси – 4 июля (воскресенье)

география – 6 июля (вторник)

всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)

Пройти централизованное тестирование можно будет в Брестской (4 учреждения образования), Витебской (4), Гомельской (6), Гродненской (4), Минской (3), Могилевской (7) областях, в Минске – в 13 местах.

Начнется ЦТ в основные и резервные дни в 11:00.

В новой вступительной кампании 2021 года по результатам успешно пройденного централизованного тестирования белорусам можно будет поступить в вузы России .

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