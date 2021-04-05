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Минобразования опубликовало график ЦТ
05.04.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр - Sputnik. Министерство образования республики утвердило график централизованного тестирования в Беларуси, такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.
Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в республике. Актуальный график проведения ЦТ в Беларуси предусмотрен постановлением Минобразования №50 от 19 марта 2021 года.
Тестирование пройдет в следующие даты:
Пройти централизованное тестирование можно будет в Брестской (4 учреждения образования), Витебской (4), Гомельской (6), Гродненской (4), Минской (3), Могилевской (7) областях, в Минске – в 13 местах.
Начнется ЦТ в основные и резервные дни в 11:00.
В новой вступительной кампании 2021 года по результатам успешно пройденного централизованного тестирования белорусам можно будет поступить в
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Первое тестирование намечено на 16 июня: в этот день абитуриенты сдадут белорусский язык, а последним станет экзамен по всемирной истории.
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