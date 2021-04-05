ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобразования утвердило график ЦТ

05.04.2021 17:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Минобразования утвердило график ЦТ

График проведения централизованного тестирования:

Белорусский язык — 16 июня;

Русский язык — 18, 19 июня;

Обществоведение — 21 июня;

Математика — 23, 24 июня;

Биология — 26 июня;

Иностранный язык — 28 июня;

Химия  — 30 июня;

Физика — 2 июля;

История Беларуси — 4 июля;

География — 6 июля;

Всемирная история (новейшее время)              — 8 июля.

Резервные дни проведения централизованного тестирования:

Белорусский и русский языки  — 14 и 16 июля;

по остальным предметам — 14 и 18 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за воды с фекалиями вместо питьевой в Бешенковичах в больницу попал как минимум 21 ребенок!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by