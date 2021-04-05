«Стражей Галактики 3» начнут снимать в этом году

Источник материала: Onliner

Режиссер Джеймс Ганн подтвердил, что третий фильм, полностью посвященный «Стражам Галактики», начнут снимать в этом году. Этот год будет для Ганна сильно загруженным, так как режиссер продолжает работу над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет», самостоятельным сиквелом фильма 2016 года, сериалом с Джоном Синой и аттракционом в Disney World.

This year. — James Gunn (@JamesGunn) April 4, 2021

Пока о будущем фильме известно немного. Режиссер дал слово, что Йонду (Майкл Рукер) не воскреснет во франшизе, пока ее снимает Ганн.





Джеймс Ганн на пост сценариста и режиссера третьих «Стражей Галактики» был утвержден еще в 2017 году. Но затем разразился скандал из-за его древних оскорбительных постов в Twitter, после чего студии Disney и Marvel расторгли с ним контракт. На посту режиссера восстановили после давления общественности в 2019 году. Премьера новых «Стражей» может состояться в 2023 году.