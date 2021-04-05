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«Стражей Галактики 3» начнут снимать в этом году

05.04.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Режиссер Джеймс Ганн подтвердил, что третий фильм, полностью посвященный «Стражам Галактики», начнут снимать в этом году. Этот год будет для Ганна сильно загруженным, так как режиссер продолжает работу над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет», самостоятельным сиквелом фильма 2016 года, сериалом с Джоном Синой и аттракционом в Disney World.

Пока о будущем фильме известно немного. Режиссер дал слово, что Йонду (Майкл Рукер) не воскреснет во франшизе, пока ее снимает Ганн.

«Стражей Галактики 3» начнут снимать в этом году

Джеймс Ганн на пост сценариста и режиссера третьих «Стражей Галактики» был утвержден еще в 2017 году. Но затем разразился скандал из-за его древних оскорбительных постов в Twitter, после чего студии Disney и Marvel расторгли с ним контракт. На посту режиссера восстановили после давления общественности в 2019 году. Премьера новых «Стражей» может состояться в 2023 году.

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Режиссер Джеймс Ганн подтвердил, что третий фильм, полностью посвященный «Стражам Галактики», начнут снимать в этом году. Этот год будет для Ганна сильно...
 
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