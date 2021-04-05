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Елена ЖелудОК собиралась на «Евровидение» с песней про «запутавшихся» европейцев
Источник материала: БДГ
Проект актеров Купаловского театра «ЧинЧинЧенэл»
В начале февраля 2021 года Елена ЖелудОК отправила заявку для участия в белорусском национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение-2021» с песней «Дзекаць i цекаць», однако победила тогда группа «Галасы ЗМеста» (песни которых в итоге
4 апреля ЖелудОК
Режисером, оператором и монтажером выступил Андрей Кашперский. Над сценарием работали Андрей Кашперский и Михаил Зуй. Авторами композиции указаны Михаил Зуй и Елена ЖелудOК.
В клипе показывается, как девушка приезжает в Роттердам и встречает троих «запутавшихся европейцев» (в ролях европейцев выступили Андрусь Такиданг, Александр Зеленко и Валерий Клейменов). Она рассказывает, что приехала из Беларуси, чтобы победить в конкурсе «Евровидение», а мужчины в ответ смеются над ней. Девушка исполняет песню «Дзекаць і цекаць», и герои погружаются в сюрреалистичную атмосферу места в центре Европы, «полного энергии и благодати». Завершив исполнение, Елена уходит, оставив новым знакомым «возможность сделать самостоятельные выводы».
Имя Елены ЖелудОК стало широко известно после выхода песни «Шчучыншчына» (только на канале «ЧинЧинЧенэл» клип на эту композицию уже просмотрели более 880 тыс. человек).
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Проект актеров Купаловского театра «ЧинЧинЧенэл»
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