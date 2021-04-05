Елена ЖелудОК собиралась на «Евровидение» с песней про «запутавшихся» европейцев

Проект актеров Купаловского театра «ЧинЧинЧенэл» выложил на свой YouTube-канал клип на новую песню Елены ЖелудOК (актрисы Елены Зуй-Войтеховской) «Дзекаць i цекаць», с которой она собиралась ехать на «Евровидение-2021».

В начале февраля 2021 года Елена ЖелудОК отправила заявку для участия в белорусском национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение-2021» с песней «Дзекаць i цекаць», однако победила тогда группа «Галасы ЗМеста» (песни которых в итоге не допустили к участию).

4 апреля ЖелудОК выпустила клип на данную песню, который сразу стал популярным. За 22 часа его просмотрели более 77 тысяч человек. 7,2 тыс. пользователей поставили лайк и только 347 - дизлайк.

Режисером, оператором и монтажером выступил Андрей Кашперский. Над сценарием работали Андрей Кашперский и Михаил Зуй. Авторами композиции указаны Михаил Зуй и Елена ЖелудOК.

В клипе показывается, как девушка приезжает в Роттердам и встречает троих «запутавшихся европейцев» (в ролях европейцев выступили Андрусь Такиданг, Александр Зеленко и Валерий Клейменов). Она рассказывает, что приехала из Беларуси, чтобы победить в конкурсе «Евровидение», а мужчины в ответ смеются над ней. Девушка исполняет песню «Дзекаць і цекаць», и герои погружаются в сюрреалистичную атмосферу места в центре Европы, «полного энергии и благодати». Завершив исполнение, Елена уходит, оставив новым знакомым «возможность сделать самостоятельные выводы».

Имя Елены ЖелудОК стало широко известно после выхода песни «Шчучыншчына» (только на канале «ЧинЧинЧенэл» клип на эту композицию уже просмотрели более 880 тыс. человек).