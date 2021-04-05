ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобразования Беларуси определилось с датами ЦТ-2021

05.04.2021 17:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Централизованное тестирование (ЦТ) в Беларуси в 2021 году стартует с 16 июня, следует из постановления Министерства образования Беларуси №50 от 19 марта 2021 года.

Документом определен следующий график проведения ЦТ:

16 июня – белорусский язык
18 и 19 июня – русский язык
21 июня – обществоведение
23 и 24 июня – математика
26 июня – биология
28 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)
30 июня – химия
2 июля – физика
4 июля – история Беларуси
6 июля – география
8 июля – всемирная история (новейшее время).

Определены также резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля – по белорусскому и русскому языкам; 14 и 18 июля – по остальным предметам.

Постановлением определено время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в воскресный день (2 мая) и субботние дни (15, 29 мая) – с 9.00 до 18.00)

Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни будет проходить со 2 июля по 9 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование (ЦТ) в Беларуси в 2021 году стартует с 16 июня, следует из постановления Министерства образования Беларуси №50 от 19 марта 2021 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пад Навагрудкам аднагадовы хлопчык патануў у бочцы з вадой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by