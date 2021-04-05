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На минчанина завели уголовное дело за сведения о частной жизни депутата

05.04.2021 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Советского района Минска завела уголовное дело по ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса — за незаконное распространение информации о частной жизни.

В материалах дела говорится, что участник одного из телеграм-чатов разместил в общем доступе сведения о частной жизни и персональных данных депутата Палаты представителей без его согласия, передает Генпрокуратура

Эти сведения, как сообщается, составляли личную и семейную тайну депутата. Все это, мол, нанесло ущерб правам и законным интересам потерпевшего.

Имя "пострадавшего" депутата не называется.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Советского района Минска завела уголовное дело по ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса — за незаконное распространение информации о частной жизни.
 
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