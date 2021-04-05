Виктор Мартинович: Когда всё запрещено

budzma.by размышляет о ситуации в стране. Виктор Мартинович наразмышляет о ситуации в стране.





"Я точно такого не помню. Хотя, кажется, прошел полный цикл, был очевидцем того, как всё начиналось.





И вот почему все терпели: всегда находилась какая-нибудь отдушина.





Когда «берут» за митинги в Куропатах — можешь пойти на концерт Михалка в парке Горького. Когда и Михалка с Куллинковичем запретили (а были такие времена) — иди на художественную выставку, которая напомнит тебе, что таких как ты, думающих иначе, — до чёрта.





Хорошо помню свое удивление, когда пришедшие на мою встречу с читателями в Германии осторожно спрашивали, разрешено ли нам, жителям страны полного счастья, свободно выезжать за железный занавес. Мне тогда казалось, что немцы перегибают. Не всё так плохо.





И я, помню, доказывал, что книгу, например, невозможно полностью запретить в XXI веке, что талантливый текст сильнее всяких запретов.





И вот мы здесь.





В мире текстов, которые признаны экстремистскими.





В мире художественных выставок на темы, далекие от политики (медицина и врачи, комон!), которые закрываются — нет, не комиссией по противодействию порнографии — тогда это стало бы артом, а МЧС.





Год назад любой театральный режиссер, любой организатор культурного мероприятия, любой писатель перед автограф-сессией беспокоился: "Только бы пришли, только бы пришли, только бы пришли".





Поскольку зрители, посетители, читатели, пресыщенные разнообразием культурной жизни, проявляли норов и ходили не ко всем.





Теперь тоже беспокоятся.





Но не так.





А вот как: "Только бы не пришли, только бы не пришли".





И речь, разумеется, не о зрителях, посетителях и читателях.





Почти не осталось творческих мероприятий, которые не заканчивались бы синим бусом с тонированными стеклами.





И, главное, абсолютно невозможно предсказать, где, в каком месте, "поступит сигнал".





Вот, казалось бы, ты художник. Или владелец арт-пространства. Где же повод для задержания? Для уголовного дела?





Но всё как в той формуле: когда они пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не был коммунистом, когда они пришли за членами профсоюза, я молчал, потому что не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной, вступиться за меня уже было некому.





Впервые отдушин не осталось.





Чем бы ты ни занимался, твоя безопасность не гарантирована. И да, если ты просто устроил Масленицу в Крево, есть шанс, что потом, разобравшись, на тебя даже не заведут уголовного дела.





Проблема в том, что тех, кто хотел бы рискнуть и проверить, больше нет.





Все наиболее активные уехали. Их настолько много, что недавно я заметил: за границей сейчас абсолютно все белорусские музыканты, которых я годами слушал в машине (Nizkiz тогда не было, sorry). Остальные еще пытались работать так, будто новой ситуации не возникло. Но быстро уперлись в потолок.





И невиновных не осталось.





Вы же смотрите: они "выжигают калёным железом" целые направления деятельности. И ты можешь торговать чешскими машинами или кремом "Нивея", но эта ситуация всеобщего запрета дойдёт и до тебя. Рано или поздно.





После очередного громкого совещания. От которого обмерли даже те, кому положено быть исполнителями.





Виноваты музыканты, потому что не то поют.





Виноваты спортсмены, потому что не к тому призывали.





Виноваты рекламодатели, потому что не тем дают рекламу.





Виноваты продавцы, потому что якобы не торговали беларуским (разве это правда?).





Виноваты журналисты, потому что они в этой стране всегда виноваты.





Виноваты даже театралы! Театралы, вы слышите? Театралы повсеместно, во всем мире, с шекспировских времен, никогда ни за что не отвечают. Разве что за то, что никто не смеется, когда они шутят. А тут — виноваты в нелояльности.





И подлежат "выжиганию".





Тебя, свободного, самоуверенного, неравнодушного разве что к хорошему кофе с лаймом, от влажного зарешечённого подвала отделяет лишь не так сказанное слово.





Всего один поступок, которого бы год назад даже не заметили.





Жизнь здесь становится танцами над пропастью.





И требует немалого мужества.





Каждый рассвет — небольшой экзамен. Остался ли человеком? Остался ли свободным?





Запрещено всё, включая ведение репортажей с уличных акций.





Запрещено ходить по улицам не в те дни.





Посигналил, увидев своих единомышленников? Имеешь реальную перспективу лишиться прав.





И я вот что думаю.





Те отдушины.





Что были раньше.





Они же объяснялись не благодушием.





Потому что благодушия советская система не знала. А эти… Они просто перенимали всё из прежних, более тоталитарных, но и намного более продуманных времен.





И те прежние дяденьки в роговых очках с отекшими лицами почему-то исходили из того, что быдлу - то есть нам с вами - все же положены некие свистки для выхода эстетического пара. Они не вели войн, они собирались властвовать вечно. И делали так, чтобы власть их оставалась возможной.





Именно поэтому в СССР были «шестидесятники». Вознесенский, Высоцкий, театр на Таганке, Марк Захаров, Андрей Тарковский, и Сахаров, и Адамович, и Короткевич.





Происходящее сейчас - эксперимент по запрещению дышать.





На такой эксперимент не решались даже великие усталые предшественники, которые и заложили фундамент того страха, который снова призван сюда всем управлять.





Разве они были дураками?