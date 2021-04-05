«Колобайк» выставил на улицы Минска велосипеды к новому сезону

Источник материала: Tut.by

В Минске выставили велосипеды шеринга «Колобайк». Пока они работают в тестовом режиме. Открытие сезона запланировано на 15 апреля.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В Минске появились велосипеды шеринга «Колобайк». В городе их более 300. Пока на карте отображаются только велосипеды: вероятно, самокаты и электровелосипеды выставят позже.

Стоимость аренды велосипеда немного изменилась. Старт, как и раньше, обойдется в 50 копеек, тариф вырос на 1 копейку — до 5 копеек в минуту.

Напомним, недавно новый сезон открыл и шеринг самокатов Eleven.

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