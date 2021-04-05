Как ученые предлагают отсрочить процесс старения

Источник материала: Tut.by

По мере того, как мы становимся старше, наше тело меняется: волосы седеют, появляются морщины, мы также становимся более восприимчивыми к болезням и можем столкнуться с ухудшением когнитивных способностей. Старение считается неизбежной частью жизни, но можно ли его отсрочить, продлив молодость? ScienceAlert попросил экспертов ответить на этот вопрос.



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Что такое старение?

Все живые существа состоят из клеток, ученые часто выращивают их в лаборатории для изучения. В 1961 году исследователь Леонард Хейфлик заметил, что в среднем человеческая клетка может делиться только 50 раз, прежде чем перейдет в подобное гибернации состояние. Считается, что накопление таких стареющих клеток в тканях тела может повредить другие клетки и сыграть решающую роль в старении всего организма.

Среди причин старения организма, в том числе на клеточном уровне, называют окислительное повреждение, скопление мелких ошибок в ДНК и укорочение теломер . По сути, различные компоненты клетки подвергаются общему износу в течение всего цикла ее существования. В какой-то момент это приводит к тому, что клетка больше не может функционировать, как раньше.

Можем ли мы отсрочить старение клеток?

Хейфлик заметил: нормальные человеческие клетки имеют ограниченный срок жизни, но некоторые клетки способны бесконечно делиться. Эти клетки обычно являются раковыми или генетически модифицированными. Влияя на реакции в клетках, в теории возможно преодолеть нормальный процесс старения. Следовательно, старение клеток можно отсрочить. Однако важно то, что эти клетки не такие, как здоровые клетки человеческого тела.

Можем ли мы замедлить старение животных?

Генетические манипуляции могут замедлить старение не только отдельных клеток, но и представителей царства животных (также называемых «модельными организмами»). Эксперименты по задержке старения начались на нематодном черве Caenorhabditis elegans. Из-за того, насколько легко работать с ним в лаборатории, ученые обнаружили целый ряд функций, на которые можно повлиять, чтобы замедлить старение.

Интересно, что один из способов связан с метаболизмом и диетой. Было обнаружено, что ограничительные диеты замедляют старение у целого ряда животных: от мух до обезьян и собак. Ограниченное потребление калорий может побудить клетки организма перейти в «защитный» режим, замедляющий старение.

Доктор Херардо Фербейре, эксперт по борьбе со старением из Монреальского университета, отмечает, что, «хотя не все, что работает в модельных организмах, имеет шанс сработать для людей, некоторые идеи, полученные в результате таких исследований, могут в конечном итоге привести к выработке анти-эйдж терапии».

Можно ли отсрочить старение у людей?

Профессор Джанет Торнтон, эксперт по борьбе со старением из Европейского института биоинформатики, подчеркивает, что для людей оценить влияние ограничений в питании очень сложно: из-за этических моментов и из-за большого числа конфликтующих факторов. «В лаборатории продолжительность жизни червей может быть увеличена в 10 раз; у мух и мышей максимальное увеличение составляет всего 1,5 раза, но сравнимая мера недоступна для людей. Человеческий организм все же очень сложная система».

Несмотря на это, есть несколько лекарств, которые сейчас проходят клинические испытания, чтобы выяснить, могут ли они замедлить старение у людей. Пока не ясно, подействуют ли они.

Доктор Марко Демариа из Университета Гронингена говорит: «Известно о нескольких изменениях образа жизни, явно влияющих на начало и прогрессирование старения: на вершине этого списка — диета и упражнения». Многие другие эксперты также обращают внимание в первую очередь на тренировки и питание как на инструменты отсрочки старения. Люди, которые регулярно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, обычно с возрастом сохраняют более высокое качество жизни.

Вывод

Хотя старение по-прежнему неизбежно для всего живого, его удается задержать экспериментально — в клетках и для некоторых животных. Для людей пока что нет лучшего способа замедлить старение, чем сбалансированное питание и регулярные упражнения.