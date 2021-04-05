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Ненужная супермашина. В США рассказали, почему не создали «лучший танк в мире»

05.04.2021 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США рассказали об американском танке «Супер Абрамс», который мог бы стать лучшим в мире, но в итоге так и не пошел в серию. Об особенностях этой машины и о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться, пишет издание Military Watch.


Сегодня ничего мощнее версий обычного «Абрамса» в бронетанковом парке США нет. Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Сайт указывает, что в основном американские танки были запоздалым и неравноценным ответом на более мощные советские машины. Так, M48 не дотягивал до Т-55, M-60 был не конкурентом Т-62 — притом что последний считался всего-навсего третьим по мощи советским танком после Т-72 и Т-64.

Попытка устранить разрыв путем создания новой амбициозной машины — танка Abrams — оказалась поначалу не очень впечатляющей. Несмотря на значительную массу, танк в первой версии вооружался сравнительно маломощной 105-миллиметровой пушкой.

Последующее перевооружение не дало машине перевеса над советскими Т-80 и последними версиями Т-72. Более того, в восьмидесятых годах 20-го века начали испытывать версию Т-80 со 152-миллиметровой пушкой. Именно в ответ на угрозу перспективных машин СССР американцы озаботились созданием сильно улучшенного «Супер Абрамса». Прототип танка, построенного компанией Lockheed Martin, имел 140-миллиметровую гладкоствольную пушку с автоматом заряжания — вдвое мощнее, чем у обычного «Абрамса».

Однако СССР сделал США «подарок» в виде окончания холодной войны и развала — так что новый супертанк США оказался не нужен в серии. Сегодня все самые мощные американские машины — версии все того же обычного M1 Abrams со 120-миллиметровой пушкой. Впрочем, и современные российские танки так и не получили орудия больше 125-миллиметровых. Даже новейшая «Армата» поставляется с такой же пушкой.

Тем не менее, отмечает Military Watch, возобновления интереса России к новейшим танкам может повлечь ответные действия, и США, возможно, создадут свой супертанк.

 
 
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В противостоянии с СССР Штаты практически всю холодную войну отставали по танкам.
 
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