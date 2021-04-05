Дома у активистки и организатора выставки о медиках прошел обыск. Она не выходит на связь

Источник материала: Tut.by

В съемной квартире у активистки и одного из организаторов выставки о белорусских медиках «Машина дышит, а я — нет» Натальи Трениной прошел обыск, во время которого изъяли технику. Сейчас девушка не выходит на связь. Об этом сообщил ее молодой человек Тимур.

Во второй половине дня 5 апреля Наталья Тренина перестала выходить на связь. По словам ее молодого человека, в их квартире прошел обыск. Изъяли два ноутбука, один из которых принадлежит Тимуру, а также жесткие диски парня.

Наталья Тренина — активистка просветительско-социального общественного объединения «Звено» и по совместительству одна из организаторов выставки «Машина дышит, а я — нет». Экспозиция заработала в пространстве «Месца» на Революционной 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения, поэтому выставку пришлось закрыть.

Официальной информации о ситуации пока нет.

Выставка «Машина дышит, а я — нет» посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».

(Будет дополнено).