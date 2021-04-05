Литва отказала Тихановской в переименовании Беларуси

Временная политическая языковая подкомиссия при Государственной комиссии по литовскому языку приняла решение не менять официальное наименование Беларуси.

На минувшей неделе подкомиссия рассмотрела предложение белорусского демократического лидера Светланы Тихановской закрепить Belarusia в качестве официального наименования Беларуси в литовском языке. Сейчас в Литве соседнюю страну официально называют Baltarusija, также употребляется неофициальное, но широко распространенное наименование Gudija,, сообщает новостной портал Delfi .

Подкомиссия решила не менять нынешнее наименование, поскольку оно «образовано от названия национальности baltarusiai по правилам литовского языка», в отличие от варианта, предложенного Тихановской.

Также было высказано мнение, что в случае необходимости можно придать официальный статус наименованию Gudija.

Вопрос об изменении названия Беларуси на литовском языке среди прочего обсуждался 8 января на встрече министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и вице-министра Мантаса Адоменаса со Светланой Тихановской.

12 января пресс-служба МИД Литвы сообщила, что Ландсбергис получил письмо Тихановской, в котором она призвала изменить официальное название Беларуси на форму, «более близкую белорусскому языку». «В письме Светлана Тихановская утверждает, что, уточнив название соседней страны, Литва выразит уважение к ее суверенитету и поддержит языковую и культурную самобытность белорусского народа», — говорилось в сообщении.

«Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия. Министерство иностранных дел Литвы обратится в Государственную комиссию по литовскому языку с просьбой рассмотреть предложение и инициировать процедуру уточнения названия», — отреагировал на письмо глава литовской дипломатии.

Ранее в интервью балтийскому информагентству BNS он заявил, что Литва готова рассмотреть вопрос об изменении названия Беларуси в литовском языке, если белорусы об этом попросят.

«Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России, — заявил глава литовской дипломатии. — Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело».

9 февраля BNS со ссылкой на председателя Госкомиссии по литовскому языку Аудриса Антанайтиса сообщила, что комиссия передала в МИД Литвы для дальнейшего обсуждения три варианта официального наименования Беларуси — Gudija, Baltarusia и Baltoji Rusia.