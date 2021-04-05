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Минчанина арестовали на 30 суток за бело-красно-белую ленточку на автомобиле

05.04.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Фрунзенского района Минска 5 апреля арестовал на 30 суток жителя столицы Дениса Букаткина за бело-красно-белую ленточку, привязанную к антенне арендованного автомобиля, на котором он ездил, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Минчанина арестовали на 30 суток за бело-красно-белую ленточку на автомобиле

Процесс вела судья Мария Ерохина.

Букаткин был задержан 5 апреля около 7:30. Во Фрунзенском РУВД на него составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года) за «пикетирование путем размещения на антенне автомобиля бело-красно-белой ленты».

В суде задержанный заявил, что автомобиль давно взял в аренду для работы, лента на антенне ему не мешала, поэтому он ее не снимал.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района Минска 5 апреля арестовал на 30 суток жителя столицы Дениса Букаткина за бело-красно-белую ленточку, привязанную к антенне арендованного...
 
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