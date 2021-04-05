Никогда такого не было, и вот опять. «Славянский базар» потерял ведущего от Украины, а потом и его замену

Источник материала: Onliner

Страсти вокруг «Славянского базара» продолжают разгораться. Тимур Мирошниченко, многолетний ведущий «Славянского базара» от Украины, сообщил об отказе ехать в этом году на фестиваль по политическим причинам. Затем появилась информация, что его заменит Андрей Доманский. Однако сегодня и он отказался. Теперь нужно искать замену замене.