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Никогда такого не было, и вот опять. «Славянский базар» потерял ведущего от Украины, а потом и его замену
Источник материала: Onliner
Страсти вокруг «Славянского базара» продолжают разгораться. Тимур Мирошниченко, многолетний ведущий «Славянского базара» от Украины, сообщил об отказе ехать в этом году на фестиваль по политическим причинам. Затем появилась информация, что его заменит Андрей Доманский. Однако сегодня и он отказался. Теперь нужно искать замену замене.
— Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет и не будет, —
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