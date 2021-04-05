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Google отбилась от иска Oracle по нарушению авторских прав при создании Android

05.04.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

10 лет назад компания Oracle подала в суд на Google, обвинив ту в краже кода из ее языка программирования Java для создания операционной системы Android. Сегодня Верховный суд США постановил, что Google не нарушала авторских прав Oracle. Иск на $9,3 млрд отклонен.

Суд постановил, что Google на законных основаниях и следуя принципам «добросовестного использования», поместила ключевые аспекты языка программирования Java в ОС Android. Речь шла про 11 500 строк кода, представляющих 37 отдельных API. Google разрабатывала API независимо, но они были основаны на эквивалентных API в коде Java. Oracle утверждала, что их «структура, последовательность и организация» настолько похожи, что нарушают их авторские права.

Ранее Google выиграла два суда низшей инстанции, но юристы Oracle дважды подавали апелляции. По итогу дело дошло до Верховного суда.

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10 лет назад компания Oracle подала в суд на Google, обвинив ту в краже кода из ее языка программирования Java для создания операционной системы Android. Сегодня Верховный суд...
 
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