Минздрав запретил торговлю боярышником в ночное время

Источник материала: Onliner

Во всех аптеках (даже тех, что находятся в больницах) страны с 21:00 до 8:00 запрещено продавать спиртосодержащие лекарства. В их перечень входят успокоительные капли, настойки пустырника, календулы, боярышника, карвалол и другие (всего 21 препарат). Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года №14, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Вот полный список препаратов:

диаротокан;

диаротокан-плюс;

настойки аралии;

настойки женьшеня;

элеутерококк;

гликозиды боярышника;

трикардин;

успокоительные капли;

диагиперон;

настойки календулы;

эхинацеи пурпурной;

муравьиный спирт;

барбовал;

настойка корня валерианы;

корвалдин;

корвалол;

настойки пиона;

настойки пустырника;

рамевал;

седанол;

сердечные капли.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, что в 2016 году Минздрав уже вводил запрет на торговлю настойкой ночью и предписал вместо них предлагать аналоги в других лекарственных формах: таблетках, капсулах, мазях. Тогда же было решено отпускать не более флакона «знаменитой» настойки в одни руки.