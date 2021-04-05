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Минздрав запретил торговлю боярышником в ночное время

05.04.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во всех аптеках (даже тех, что находятся в больницах) страны с 21:00 до 8:00 запрещено продавать спиртосодержащие лекарства. В их перечень входят успокоительные капли, настойки пустырника, календулы, боярышника, карвалол и другие (всего 21 препарат). Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года №14, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Вот полный список препаратов:

  • диаротокан;
  • диаротокан-плюс;
  • настойки аралии;
  • настойки женьшеня;
  • элеутерококк;
  • гликозиды боярышника;
  • трикардин;
  • успокоительные капли;
  • диагиперон;
  • настойки календулы;
  • эхинацеи пурпурной;
  • муравьиный спирт;
  • барбовал;
  • настойка корня валерианы;
  • корвалдин;
  • корвалол;
  • настойки пиона;
  • настойки пустырника;
  • рамевал;
  • седанол;
  • сердечные капли.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, что в 2016 году Минздрав уже вводил запрет на торговлю настойкой ночью и предписал вместо них предлагать аналоги в других лекарственных формах: таблетках, капсулах, мазях. Тогда же было решено отпускать не более флакона «знаменитой» настойки в одни руки.

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Во всех аптеках (даже тех, что находятся в больницах) страны с 21:00 до 8:00 запрещено продавать спиртосодержащие лекарства. В их перечень входят успокоительные капли,...
 
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