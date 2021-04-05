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Минздрав запретил торговлю боярышником в ночное время
Источник материала: Onliner
Во всех аптеках (даже тех, что находятся в больницах) страны с 21:00 до 8:00 запрещено продавать спиртосодержащие лекарства. В их перечень входят успокоительные капли, настойки пустырника, календулы, боярышника, карвалол и другие (всего 21 препарат). Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года №14,
Вот полный список препаратов:
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, что в 2016 году Минздрав уже
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