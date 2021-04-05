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Дома у организатора выставки о медиках прошел обыск. Она не выходит на связь

05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В съемной квартире у активистки и одного из организаторов выставки о белорусских медиках «Машина дышит, а я — нет» Натальи Трениной прошел обыск, во время которого изъяли технику, пишет AFISHA.TUT.BY.

Сейчас девушка не выходит на связь. Об этом сообщил ее молодой человек Тимур.

Во второй половине дня 5 апреля Наталья Тренина перестала выходить на связь. По словам ее молодого человека, в их квартире прошел обыск. Изъяли два ноутбука, один из которых Тимура, а также жесткие диски парня.

Наталья Тренина — активистка просветительско-социального общественного объединения «Звено» и по совместительству одна из организаторов выставки «Машина дышит, а я — нет», посвященной белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год.

Экспозиция заработала в пространстве «Месца» на Революционной 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения, поэтому выставку пришлось закрыть.

Официальной информации о ситуации пока нет.

 
 
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