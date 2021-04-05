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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многодетного отца арестовали на 30 суток за бело-красно-белую ленту на антенне арендного автомобиля Судья Мария Ерохина приговорила отца троих детей к аресту на 30 суток.

Во Фрунзенском РУВД насоставили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП за «пикетирование путем размещения на антенне автомобиля бело-красно-белой ленты», сообщаетНа суде Денис пояснил, что этот автомобиль он взял в аренду для работы. Ленту с антенны не снимал, так как она ему не мешала.Судьяприговорила отца троих детей к аресту на 30 суток.