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Многодетного отца арестовали на 30 суток за бело-красно-белую ленту на антенне арендного автомобиля

05.04.2021 18:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Многодетного отца арестовали на 30 суток за бело-красно-белую ленту на антенне арендного автомобиля
Иллюстративное фото
Сегодня утром, около 7:30, был задержан Денис Букаткин. Причина — одна бело-красно-белая ленточка на автомобиле.

Во Фрунзенском РУВД на Дениса Букаткина составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП за «пикетирование путем размещения на антенне автомобиля бело-красно-белой ленты», сообщает spring96.org.

На суде Денис пояснил, что этот автомобиль он взял в аренду для работы. Ленту с антенны не снимал, так как она ему не мешала.

Судья Мария Ерохина приговорила отца троих детей к аресту на 30 суток.
 
 
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Судья Мария Ерохина приговорила отца троих детей к аресту на 30 суток.
 
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