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«Письма к дочери»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «США не успели еще ввести санкции, а начальство на «Гродно Азоте» уже озаботилось, как ему жить дальше» Стратегическое мышление никогда не было сильной стороной белорусских властей.

Не буду тебе говорить, что «Гродно Азот» не найдет желающих и что все эти хитроумные схемы не будут работать. Найдет, почему нет. Главное хорошенько постараться и предложить убедительные бонусы. Мафия же в конце концов находит людей, которые отмывают для нее деньги. А там риски, наверное, не меньше.Это, кстати касается и покупателей. Найдут они покупателей, если предложат хорошие скидки. И «Гродно Азот» найдет, и «Белшина» и другие предприятия из группы риска. Вопрос, как всегда, в цене вопроса, уж прости мне эту тавтологию. Потому что мафия занимается рентабельным бизнесом с быстрым оборотом и высоким уровнем окупаемости. Может позволить себе дополнительные расходы. А у «Гродно Азота», при всем уважении, окупаемость и рентабельность, и прежде были не особенно убедительными. Раз или два можно заплатить премию рисковым парням, но потом же окажется, что без экспорта дешевле.Хотя, изобретателей этой схемы вряд ли волнует такое далекое и неопределенное будущее. Начальство им сказало найти способ обмануть американцев, вот они и нашли. А как оно там дальше будет работать – кому какое дело.Вот тех, кто заводил дело против Герасимени… (Следственный комитет кажется. Не помню точно. Буду на всяких случай теперь всех называть красауцами, чтобы другой раз не перепутать аббревиатуры. Потому что, они же красауцы, правильно? Некоторые даже без балаклавы). Так вот, красауцау же не волновало, что белорусской команде придется ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Для них главное, что медалькам на груди тесно не бывает. А под лишение Олимпиады можно еще какое-нибудь дело завести и заработать новые. Так же как других красауцау, которые громят польские школы и сажают польских активистов, не волнуют последствия в виде «ограничения товарных потоков». Потому что медали получат они, а последствия будет разбирать уже другое ведомство.Знаешь, стратегическое мышление, конечно, никогда не было сильной стороной белорусских властей. Но сейчас, они живут, кажется, не по принципу «после нас хоть потоп», а так словно потоп уже случился и главное обеспечить место на каком-нибудь спасательном вертолете. Хотя, для большинства даже место на вертолете, наверное, слишком абстрактное понятие. Не ругалось начальство слишком громко, вот и хорошо. День прожит не зря.