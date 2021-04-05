ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пинчане просят проверить милиционеров на соответствие занимаемым должностям

05.04.2021 18:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Пинчане просят проверить милиционеров на соответствие занимаемым должностям
Пинские милиционеры во время уличной акции / «Медиа-Полесье»
В Московском суде Бреста третью неделю продолжается рассмотрение «пинского дела». 14 пинчан обвиняют в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) в ночь с 9 на 10 августа. Пострадавшими выступают 109 сотрудников милиции.

Как отмечает правозащитный сайт «Вясна», уже допросили 72 пинских милиционеров, которые в общей сложности оценили моральный ущерб на 382 500 рублей. Они заявили, будто пережили «страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».

В ответ на это жители Пинска и Пинского района создали петицию: они просят УВД Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников пинской милиции. Пинчане считают необходимым установить, соответствуют ли эти сотрудники занимаемым должностям. Ведь несмотря на указанные симптомы, милиционеры не обращались за помощью к специалистам — психологам или психотерапевтам.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?» — говорится в петиции.


По версии обвинения, 14 обвиняемых 9 августа участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле Пинского райисполкома. Все, кроме Сергея Мовшука, находятся в Брестском СИЗО №7. Мовшук находится под домашним арестом, а его жену более восьми месяцев держат под стражей.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Никогда такого не было, и вот опять. «Славянский базар» потерял ведущего от Украины, а потом и его замену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by