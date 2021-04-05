Источник материала: UDF



Пинские милиционеры во время уличной акции / «Медиа-Полесье»

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?» — говорится в петиции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пинчане просят проверить милиционеров на соответствие занимаемым должностям Уже допросили 72 пинских милиционеров.

Какправозащитный сайт «Вясна», уже допросили 72 пинских милиционеров, которые в общей сложности оценили моральный ущерб на 382 500 рублей. Они заявили, будто пережили «страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».В ответ на это жители Пинска и Пинского района создали петицию: они просят УВД Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников пинской милиции. Пинчане считают необходимым установить, соответствуют ли эти сотрудники занимаемым должностям. Ведь несмотря на указанные симптомы, милиционеры не обращались за помощью к специалистам — психологам или психотерапевтам.По версии обвинения, 14 обвиняемых 9 августа участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле Пинского райисполкома. Все, кроме Сергея Мовшука, находятся в Брестском СИЗО №7. Мовшук находится под домашним арестом, а его жену более восьми месяцев держат под стражей.