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Пинчане просят проверить милиционеров на соответствие занимаемым должностям
Источник материала: UDF
Пинские милиционеры во время уличной акции / «Медиа-Полесье»
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В ответ на это жители Пинска и Пинского района создали петицию: они просят УВД Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников пинской милиции. Пинчане считают необходимым установить, соответствуют ли эти сотрудники занимаемым должностям. Ведь несмотря на указанные симптомы, милиционеры не обращались за помощью к специалистам — психологам или психотерапевтам.
«Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?» — говорится в петиции.
По версии обвинения, 14 обвиняемых 9 августа участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле Пинского райисполкома. Все, кроме Сергея Мовшука, находятся в Брестском СИЗО №7. Мовшук находится под домашним арестом, а его жену более восьми месяцев держат под стражей.
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Уже допросили 72 пинских милиционеров.
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