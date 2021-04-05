Власти Беларуси заблокировали счета Тихановской и ещё 12 человек

Источник материала: АФН

Белорусские банки в понедельник заблокировали расчетные счета Светланы Тихановской, Павла Латушко, Антона Мотолько и еще более 10 человек.

Как сообщают медиа, речь идет о счетах всех физических лиц, которых Комитет госбезопасности Беларуси на прошлой неделе внес в список террористических лиц и организаций на основании уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК Беларуси.