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Власти Беларуси заблокировали счета Тихановской и ещё 12 человек

05.04.2021 18:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские банки в понедельник заблокировали расчетные счета Светланы Тихановской, Павла Латушко, Антона Мотолько и еще более 10 человек.

Как сообщают медиа, речь идет о счетах всех физических лиц, которых Комитет госбезопасности Беларуси на прошлой неделе внес в список террористических лиц и организаций на основании уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК Беларуси.

 
 
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Белорусские банки в понедельник заблокировали расчетные счета Светланы Тихановской, Павла Латушко, Антона Мотолько и еще более 10 человек.
 
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