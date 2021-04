Голубой, зеленый или розовый: в тик-токе поспорили по поводу цвета фургона - «оптической иллюзии»

Источник материала: Tut.by

Австралиец Спенсер Портер купил прицеп 1970-х годов по скидке, чтобы его отреставрировать и отправиться на нем в отпуск вместе с семьей. Однако особенностью оказалось не состояние дома на колесах, а его цвет. Об этом Портер поспорил с женой: он посчитал прицеп бело-голубым, а жена — бело-розовым. Историю рассказывает TJournal .