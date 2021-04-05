Голубой, зеленый или розовый: в тик-токе поспорили по поводу цвета фургона - «оптической иллюзии»

Источник материала: Tut.by

Австралиец Спенсер Портер купил прицеп 1970-х годов по скидке, чтобы его отреставрировать и отправиться на нем в отпуск вместе с семьей. Однако особенностью оказалось не состояние дома на колесах, а его цвет. Об этом Портер поспорил с женой: он посчитал прицеп бело-голубым, а жена — бело-розовым. Историю рассказывает TJournal .

Сначала Спенсер решил, что девушка шутит. Когда он понял, что она действительно видит розовый цвет, то задал аналогичный вопрос её родителям. Те назвали фургон бело-зелёным. Тогда супруги решили, что столкнулись с оптической иллюзией, и спросили у пользователей тик-тока, что думают они о цвете дома на колёсах.

За три дня их профиль в тик-токе набрал 11 тысяч подписчиков, пока в комментариях пользователи спорили по поводу цвета фургона. Одни называли его белым сверху и мятным снизу, другие — серым сверху и зеленым снизу, третьи — розовым сверху и белым снизу, четвертые — пурпурным сверху и белым снизу. Портер даже предложил правильно угадавшему сначала сто долларов, а потом — тысячу .

В итоге Спенсеру пришлось связаться с предыдущем владельцем дома на колёсах, чтобы узнать реальный цвет. Тот подтвердил, что на самом деле прицеп белый сверху и зеленый снизу. «Он случайно превратил фургон в оптическую иллюзию, потому что ему не нравится оригинальный цвет — кремовый», — отметил Спенсер.



Фургон при вечернем освещении. Фото: Портер Спенсер

Портер полагает, что люди видят фургон в разных цветах в зависимости от освещения. «Несмотря на то, что я знаю, что он бело-зеленый, я всё равно вижу белый и голубой. Мне так и не удалось увидеть розово-белый», — подчеркнул Спенсер.