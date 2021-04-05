Похоже, зумеры не умеют пользоваться часами со стрелками. А интернет «троллит» их за это

Источник материала: Tut.by

Благодаря интернету мы быстрее узнаем о разнице поколений. Оказалось, что современные дети совсем не так, как мы, показывают жестами «фотоаппарат». Впрочем, «говорить по телефону» для них — это тоже вовсе не растопыренные пальцы у уха и рта. А в Twitter в последнее время шутят над тем, что «зумеры» (поколение, родившееся с 1997 года) не умеют пользоваться часами со стрелками. Собрали самое смешное на эту тему — всплывает она уже не впервые.



Фото: unsplash.com

Как стало понятно, что часы со стрелками — та еще задачка

Еще в 2019 году мы писали : «зумеры», или представители поколения Z, затрудняются определять время по часам со стрелками. Этому даже нашлось подтверждение в опросе общественного мнения, проведенном социологической компанией YouGov.

С тех пор о проблеме не забыли. Так, 1 апреля пользовательница Twitter под ником @bian_ 98 опубликовала следующий пост.

— сколько времени? — без пятнадцати девять — ладно пойду у кого-нибудь другого лучше спрошу — jejjjj ' (@bian 98 ) April 1, 2021

Это породило волну комментариев, где юные пользователи признавались, что не умеют определять время по стрелкам (некоторые говорили, что это ненужный сейчас навык).

Молодые люди все так же стараются избегать традиционного циферблата, а остальные (в том числе «зумеры», которые умеют с ним обращаться) смеются над ними. В свою очередь те, кто не умеет пользоваться часами, пытаются обратить внимание на жестокий шейминг (осуждение) себя. Это, конечно, порождает еще больше шуток.





В общем, кажется, только к 2021-му «мем» разогнался во всю мощь.

Вот они: смешные посты на эту тему

Больше всего шуток рождается из фото приборов, часть которых отдаленно похожа на циферблат. Пользователи интернета постят их в качестве «часов» и говорят, что по-настоящему старым вы можете считать себя, если можете определять время и по ним.

По-настоящему взрослые умеют определять время по этим часам pic.twitter.com/Tw6A2zlUJk — принцесса с прицепом (@lenok_us) April 4, 2021

Некоторые решили, что традиционные часы могут стать отличным способом оградить контент «18+» от детей.

КАПЧА ПРОТИВ МАЛОЛЕТОК

Скажи сколько время, чтобы доказать, что ты старше 18 pic.twitter.com/B0xKbzRpKh — Сергей Д (@sd0107) April 3, 2021

На заметку школьникам: от такого подарка ваш объект симпатий может сойти с ума.

А кто-то считает: мелочиться ни к чему. Реально взрослые люди могут справиться с часами посложнее.

Вы достаточно взрослый, если умеете определять время вот по этому pic.twitter.com/Gub8SofTqi — NO (@fuckletmesay) April 3, 2021