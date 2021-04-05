Татур - о том, кто займет место Мархеля в сборной

Источник материала: Tut.by

АБФФ молчала пять дней в тот самый момент, когда от руководителей белфутбола ждали хоть публичной реакции на крупнейшее поражение в истории сборной. Думаю, в федерации хотели бы продолжить работу с Михаилом Мархелем, но такая опция была практически невозможной: тренер публично обвинил футболистов в отсутствии мотивации после 0:8 в Бельгии — такие заявления, как правило, приводят к ухудшению отношений внутри команды, в которой Мархель никогда не пользовался большим авторитетом.



Владислав Татур Футбольный эксперт В 2014—2020 годах работал комментатором на «Беларусь 5». Специализировался на футболе, гандболе и теннисе. Родился в Солигорске, болеет за «Шахтер» с 1999 года.

Решение по тренеру наверняка принималось на уровне Министерства спорта, а может, и выше. Говорят, Мархель предпринимал попытки покинуть сборную и раньше, после неудачных матчей, однако каждый раз боссы АБФФ уговаривали его остаться. Вероятно, сейчас такой опции не было: в понедельник федерация объявила о расставании с Мархелем — с формулировкой, что это «взаимное решение».

Время Михаила Мархеля в сборной всегда будет ассоциироваться с пролетом мимо чемпионата Европы. Это был самый реальный шанс для Беларуси наконец попасть на топ-турнир, но национальная команда бесславно проиграла грузинам в Тбилиси.

Новый сезон в Лиге наций также не принес радости: первое место в группе, а вместе с ним и проход в плей-офф остались за Албанией. В классическом отборе на Евро-2021 белорусы с одной победой в 8 матчах (над эстонцами в первой игре Мархеля) заняли предпоследнее место.

Весьма посредственные результаты, которые тем не менее не спровоцировали отставку тренера в декабре прошлого года.



Фото: Reuters

Так кто же может заменить Мархеля?

Про тренера уровня Гончаренко предлагаю сразу забыть. Во-первых, это дорого. Во-вторых, зачем ему это? У Гончаренко хорошая репутация в РПЛ, прямо сейчас он ведет переговоры с «Краснодаром». Никаких шансов на его приглашение нет.

Точно откажется от сборной и Александр Ермакович, продолживший работу в ЦСКА как ассистент нового главного тренера Ивицы Олича. Ниже — куда более реальные варианты.

Вадим Скрипченко, на данный момент без работы

Это главный кандидат. Руководители федерации общались со Скрипченко в декабре, но в итоге предложили ему возглавить не главную сборную, а молодежную. Тренер предсказуемо отказался.



Вадим Скрипченко. Фото: torpedo-belaz.by

Скрипченко — специалист, который пробует перезапустить карьеру после серии провалов в России, где ему не удалось сохранить в Премьер-лиге «Крылья Советов» и «Анжи». Далее был неудачный опыт в Армении, а после отставка в жодинском «Торпедо».

Во второй половине прошлого сезона Скрипченко принял «Минск», с которым в 2013-м выиграл Кубок Беларуси. Тренер поднял «горожан» на итоговое одиннадцатое место в таблице, а в последнем туре едва не оставил без чемпионства «Шахтер».

Контракт Скрипченко с «Минском» действовал до конца сезона, но его не продлили, несмотря на устную договоренность продолжить работу. Причины — нефутбольные.

На прошлой неделе фамилия Скрипченко обсуждалась в коридорах Дома футбола. В ближайшее время стороны проведут переговоры.

Зампред АБФФ Юрий Вергейчик хорошо относится к Скрипченко, которого в свое время приглашал игроком в солигорский «Шахтер». Однако, как и в случае с Мархелем, решение нужно будет согласовать с Министерством спорта.

Георгий Кондратьев, ассистент Мархеля в сборной Беларуси

Большой человек для белорусского футбола — и как игрок, и как тренер. При Кондратьеве молодежная сборная брала бронзу на Евро, он возил команду на Олимпийские игры, а затем принял «националку», где все закончилось провалом и известной пресс-конференцией после поражения от Словакии. Вообще — громких цитат от Кондратьева много .



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Заметьте, что в заявлении федерации об уходе Мархеля ни слова о судьбе его помощников, а это не только Кондратьев, но и тренеры помоложе — Дмитрий Ровнейко, Александр Сулима и брат Мархеля Юрий.

Вероятно, вопрос по их будущему будет решать новый главный, а гипотетическое назначение Кондратьева (совсем в это не верю) — расхожая практика, когда команду после отставки тренера принимает ее ассистент. В данном случае еще и куда более авторитетная фигура, нежели Мархель.

Сергей Ясинский, главный тренер молодежной сборной

Если со Скрипченко по каким-то причинам не договорятся (или не утвердят), самым простым решением для АБФФ будет выбор в пользу Сергея Ясинского, ныне главного тренера молодежной сборной.



Фото: ФК «Витебск»

Ясинский, как и Мархель, человек Вергейчика. На протяжении пяти с половиной лет трудился в «Витебске». Ясинский спас скромный клуб от вылета в первую лигу, затем дважды затаскивал его на шестое место в элите, выводил в финал Кубка Беларуси, мелькал в квалификации Лиги Европы, а в 2018-м и вовсе боролся за тройку.

Не стоит исключать, что АБФФ может пригласить в новый тренерский штаб Александра Юревича, тренера сборной U-17.

Прямо скажем, немногие при нынешнем руководстве федерации согласятся на работу со сборной. У АБФФ практически нет вариантов, которые могли бы помочь нащупать положительную динамику.

Белорусский футбол окончательно рухнул на дно. Понятно, что дело не в Мархеле, а его отставка в глобальном смысле ничего не изменит. Проблемы в нашем футболе связаны с его устройством. На мой взгляд, это еще одно зеркало всех процессов, происходящих в стране.

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