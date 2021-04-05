|
Со вторника в Беларуси дорожает автомобильное топливо
05.04.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси со вторника, 6 апреля, сообщили в "Белнефтехим".
Цена за литр с завтрашнего дня:
Это регулярная практика в концерне – повышать цену на топливо на 1 копейку.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже девятое повышение цен на топливо с начала года, в предыдущий раз цены менялись 29 марта. м
|
Свежие газеты
Архив (Разное)