ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Со вторника в Беларуси дорожает автомобильное топливо

05.04.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси со вторника, 6 апреля, сообщили в "Белнефтехим".

Цена за литр с завтрашнего дня:

  • АИ-92 – 1,79 руб.
  • АИ-95 – 1,89 руб.
  • АИ-98– 2,11 руб.
  • ДТ – 1,89 руб.

Это регулярная практика в концерне – повышать цену на топливо на 1 копейку.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже девятое повышение цен на топливо с начала года, в предыдущий раз цены менялись 29 марта. м
 
Новости дня
Новости разные
 
«Руководители отмахнулись от работников». Что происходит на ГМЗ №1, где больше сотни человек уволились, потому что боялись, что на них «повесят» потери молока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by