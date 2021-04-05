Директору Офиса по правам людей с инвалидностью Сергею Дроздовскому продлили меру пресечения

Директору Офиса по правам людей с инвалидностью Сергею Дроздовскому и юристу организации Олегу Граблевскому продлили меру пресечения предположительно на два месяца, сообщает центр правовой трансформации Lawtrend.





Дроздовский находится под домашним арестом, Граблевский — в СИЗО.

21 января департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил, что проводит проверку в отношении должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью. Проверка связана с вопросами «возможного неправомерного завладения» с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью. «По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», — говорилось в релизе ДФР.

В офисе организации прошел обыск, была изъята вся компьютерная техника. После обыска Дроздовского, Граблевского и бухгалтера правозащитной организации инвалидов отвезли в ДФР «для дачи объяснений». Позже их отпустили, однако 3 февраля стало известно, что Дроздовский и Граблевский являются подозреваемыми по уголовному делу и были задержаны.

Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация, созданная в 2011 году. Оказывает правовую помощь, проводит консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, готовит и публикует различные мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью. Дает экспертные заключения по вопросам, связанным с правами людей с инвалидностью, и предлагает инициативы по совершенствованию национального права в отношении людей с инвалидностью.

Белорусские правозащитники признали Дроздовского и Граблевского политзаключенными. Более 30 организаций гражданского общества Беларуси потребовали от властей прекратить давление и необоснованные проверки Офиса по правам людей с инвалидностью.