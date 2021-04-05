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Всем — по копейке. С завтрашнего дня изменятся цены на топливо
Источник материала: Onliner
Начало этой недели (как и прошлой) ознаменовалось повышением цен на топливо. Причина — среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7 процента. По крайней мере, так
В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 апреля 2021 года изменяются:
Как обычно — всем по копейке.
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Начало этой недели (как и прошлой) ознаменовалось повышением цен на топливо. Причина — среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на...
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