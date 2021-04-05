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Всем — по копейке. С завтрашнего дня изменятся цены на топливо

05.04.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Начало этой недели (как и прошлой) ознаменовалось повышением цен на топливо. Причина — среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7 процента. По крайней мере, так объясняют в «Белнефтехим». Итак, какие цифры будут теперь на табло заправок?

В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 апреля 2021 года изменяются:

  • АИ-92-К5-Евро составит 1,79 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро — 1,89 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро — 2,11 руб.,
  • ДТ — 1,89 руб.

Как обычно — всем по копейке.

 
 
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Начало этой недели (как и прошлой) ознаменовалось повышением цен на топливо. Причина — среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на...
 
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