Всем — по копейке. С завтрашнего дня изменятся цены на топливо

Источник материала: Onliner

Начало этой недели (как и прошлой) ознаменовалось повышением цен на топливо. Причина — среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7 процента. По крайней мере, так объясняют в «Белнефтехим». Итак, какие цифры будут теперь на табло заправок?

В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 апреля 2021 года изменяются:

АИ-92-К5-Евро составит 1,79 руб.,

АИ-95-К5-Евро — 1,89 руб.,

АИ-98-К5-Евро — 2,11 руб.,

ДТ — 1,89 руб.

Как обычно — всем по копейке.