«Руководители отмахнулись от работников». Что происходит на ГМЗ №1, где больше сотни человек уволились, потому что боялись, что на них «повесят» потери молока

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе более 100 работников Минского городского молочного завода №1 написали заявление на увольнение из-за нежелания работать по новым правилам с 1 апреля: для них хотели ввести коллективную материальную ответственность. Учитывая, что на предприятии зафиксировали большие потери молока, работники боялись, что им придется их возмещать. В прошлую пятницу вмешался профсоюз, после чего гендиректора завода, проработавшего здесь год, решили сменить, а работникам предложили вернуться. Узнали, что изменилось к понедельнику.

«По большой потере молока при предыдущих руководителях идет расследование»

Решение завода ввести коллективную материальную ответственность прозвучало еще в сентябре прошлого года, тогда работники обратились в Минское городское объединение профсоюзов просьбой разъяснить, законно ли это. Проверка показала, что не совсем.

«Подобные договоры коллективной материальной ответственности действуют на многих предприятиях нашей страны. Но есть обязательное условие — наниматель обязан обеспечить сохранность и учет передвижения материальных ценностей. В данном случае руководитель не мог этого гарантировать», — говорят в ФПБ.

Профсоюзы рекомендовали отменить приказ о коллективной материальной ответственности. Наниматель его не отменил, но внес поправки (например, утвердил перечень работ, при выполнении которых этот договор может заключаться). И сделал второй подход к работникам, но те снова встали в позу «сахарница» и отказались от материальной ответственности.

— Мы написали рекомендацию об отмене приказа, потому что он был составлен неправильно, — объясняет председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович. — Руководство привело его в соответствие с законом, наши замечания к приказу были учтены, но с людьми просто не общались. Руководители просто отмахнулись от работников — «мы так решили», но так не должно быть. Если бы они поговорили нормально с коллективом и объяснили, что по большой потере молока при предыдущих руководителях идет расследование и с введением материальной ответственности это молоко не «повесят» на людей. Но этого не сделали, и люди уволились. А представьте, что будет, если полцеха резко уволится, при том что другие работники могут быть на больничном или в отпусках.





«Не факт, что материальную ответственность не введут»

Конфликт нарастал, и в прошлую пятницу еще раз вмешался профсоюз, после чего гендиректора завода решили сменить, а работникам предложили вернуться.

Профсоюзы уточняют, что приказ отменили, в том числе «чтобы поднять морально-психологический климат в коллективе, чтобы люди могли вернуться». Но это не говорит, что матответственности на заводе никогда не введут.

— Не факт, что материальную ответственность не введут. Может, и введут, но для этого с людьми надо начать диалог. Кроме того, бригада работников должна четко видеть приход и уход товара, материальные ценности, за которые отвечают. На ГМЗ должны решить вопрос: если в цеху работают 250 человек, как проконтролировать, кто виноват, и разделить ответственность? — комментирует Щекович.





При этом увольнение прошло по закону: все работники получили необходимые выплаты. Но если захотят сейчас восстановиться на работе, придется все вернуть.

С работником, не согласным на изменение существенных условий труда, расторгается контракт, и ему выплачивается двухнедельное пособие и компенсация за неиспользованный отпуск, если он есть. На «Гормолзаводе» все это было сделано в соответствии с законом, и около ста работников получили необходимую компенсацию. У работников сейчас есть два варианта: первый — это восстановиться на работе, то есть нужно будет вернуть полученные компенсации; второй вариант — заново заключить контракт. Кадровая служба в понедельник обзванивает всех уволившихся, чтобы узнать, сколько из них согласны вернуться. Их количество станет ясно примерно к среде.

В профсоюзе также пояснили, что другие минские предприятия к ним с вопросом введения материальной ответственности не обращались. «Но если будут обращения — мы проверим», — говорит Щекович.





«С работниками заключаем новые контракты, поэтому ничего не нужно возвращать»

Телефон отдела кадров на ГМЗ №1 половину понедельника был занят, но затем там пояснили, что работников не обзванивают — «они сами приходят». Со всеми, кто вернулся, заключили новые контракты. Так же нам пояснили, что приказ о введении коллективной ответственности с 1 апреля отменен. Следовательно, пока ее вводить не планируют.

— Работа на предприятии не приостанавливалась, сбоев производства не было. На помощь приезжали работники комбината в Молодечно, которое входит в наш холдинг, — говорит заместитель гендиректора по экономической безопасности Сергей Продан. — Сейчас мы всех уволившихся обзвонили. Кто изъявил желание — возвращается, всех принимаем. С работниками заключаем новые контракты, поэтому работникам ничего не нужно возвращать. Многие вернулись на работу еще в пятницу, остальные прямо сейчас идут. Дней через 10—15, думаю, можно будет судить о том, сколько из уволенных всего вернулись назад.

Напомним, директором холдинга в апреле прошлого года стал Дмитрий Главинский. До этого он два с половиной года возглавлял другой холдинг — «Бабушкину крынку», а еще раньше был первым замдиректора «Белрыбы». Сейчас его обязанности исполняет заместитель гендиректора по экономике и финансам Тамара Чичиро. Кто станет новым руководителем, на заводе пока не знают: «кого назначат — тот и будет».

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