Записки из СИЗО Юлии Слуцкой: «Растворимую кашу можно заварить в мыльнице, а есть ее — футляром от зубной щетки»

Источник материала: Салiдарнасць

Основательница Пресс-клуба — о тюремных лайфхаках и персонале.





Фото из аккаунта Юлии Слуцкой в Фейсбуке

Записки из СИЗО Юлии Слуцкой публикует в соцсети ее дочь, пока мама ожидает суда.

Тюремные лайфхаки

1.Ручка без стержня — хорошая трубочка. Через нее можно пить, чтобы не обжигать губы о кружку. Потому что жидкость в алюминиевой кружке без ручки остывает быстрее, чем края кружки. Очень легко обжечься!

А еще у девочек началась аллергия на губах от соприкосновения с алюминием. Главное потом эту ручку скрутить, иначе заберут во время шмона.

2. Медицинская маска — отличный чехол для этой кружки. Завязал резиночки — и кружку можно держать в руках. Опять-таки главное — не забыть снять.

3. Спичечный коробок — ложка для того, чтобы насыпать кофе и сахар (нормальные ложки приносят только на время завтрака, обеда или ужина)

4. Растворимую кашу можно заварить в мыльнице, а есть ее — футляром от зубной щетки. Из одного футляра получается целых две ложки!

Тюремный персонал

В целом это не звери, а люди, у которых такая работа. И среди них есть даже симпатичные и доброжелательные.

Дежурные

В основном женщины. С ними мы сталкиваемся чаще всего. Вообще, среди женщин злостных гораздо больше, чем среди мужчин.

Дежурные следят за порядком. Именно они дают рапорты и решают мелкие бытовые вопросы, типа принести иголку с ниткой. У одной дежурной прозвище Бабка — без комментариев.

Корпусные

Это начальство. Им сдают рапорты, они помогают решить важные вопросы, возникающие в камере. Например, выдать ли дополнительные одеяла в холод. Например, одного корпусного называют Уважаемый. Он так ко всем обращается, ну и к нему, соответственно.

Большинство корпусных — люди адекватные.

Режимщики

Чаще всего молодые ребята. Они водят в кабинеты, на прогулки, в баню. Некоторые девочки умудряются с ними кокетничать и болтать.

Баландеры

От слова баланда. Это осужденные, которые отбывают свой срок на хозработах на Володарке.

Спокойно и по-человечески можно решить много вопросов. Среди персонала есть добрые и ответственные. Таких процентов 10. Есть «собаки» — их тоже 10 процентов. Остальные 80 процентов — просто люди.